Ла Лига осудила фанатов «Севильи», которые в игре с «Бетисом» скандировали: «Иско, умри!»

Ла Лига составила жалобу для Комитета по соревнованиям, функционирующего в составе Королевской федерации футбола Испании (RFEF), в которой отразила все случаи неподобающего поведения болельщиков в последних матчах Ла Лиги. Об этом информирует COPE.

Сообщается, что в качестве одного из примеров неподобающего поведения болельщиков представители Ла Лиги отразили ситуацию, произошедшую во время разминки перед матчем 13-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис» (1:1), когда болельщики красно-белых скандировали: «Иско, умри!», пытаясь задеть полузащитника «огурцов».

Подчёркивается, что в жалобе также отражён факт того, что во время матча 13-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Хетафе» (1:1) болельщики хозяев оскорбляли полузащитника гостей Луиса Милью и судью встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.