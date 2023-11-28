«Особый менталитет». Экс-игрок «Барселоны» Куарежма — о специфике жизни в Каталонии

Бывший вингер «Барселоны» и «Порту» Рикарду Куарежма рассказал, чем города, в которых базируются эти команды, отличаются от других городов мира.

«Когда вы приезжаете в такие города, как Барселона и Порту, то сразу замечаете, что они отличаются от других. Барселона — это Каталония, люди, живущие там, хотят, чтобы Каталония была страной, а не просто городом. В связи с этим вы сразу замечаете, что менталитет местных жителей отличается», — приводит слова Куарежмы Mundo Deportivo.

Напомним, португальский футболист выступал за каталонский клуб в сезоне-2003/2004. В составе сине-гранатовых Куарежма принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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