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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Ньюкасл»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед».

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета.

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