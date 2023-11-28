«ПСЖ» — «Ньюкасл»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета.