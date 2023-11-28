Игрок «Лацио» Педро: Сарри не виноват в проблемах нашей команды

Вингер «Лацио» Педро Родригес высказался в защиту главного тренера римского клуба Маурицио Сарри в связи с не лучшими результатами команды в последних матчах.

«Сарри — особенный человек, он перфекционист. Очевидно, что когда работа не ладится, возникает некоторое разочарование. Я надеюсь, что он останется в клубе на долгие годы. Думаю, он поможет нам сделать рывок.

К сожалению, в футболе работает так, что если ты проигрываешь две игры, то это становится драмой. Сарри не является проблемой команды на текущий момент, мы убеждены в этом.

Обнять Сарри в случае забитого гола? Конечно, без проблем, мы все поддерживаем его, ведь он особенный тренер», — приводит слова Педро Football Italia.

Напомним, в пяти последних матчах во всех турнирах команда Сарри дважды проиграла, один раз сыграла вничью и дважды победила.