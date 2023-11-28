Канчельскис: «Зениту» нужно 10 чемпионств подряд, чтобы Петербург стал футбольной столицей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зениту» необходимо выиграть 10 чемпионских титулов подряд, чтобы Санкт-Петербург стали называть футбольной столицей России.

«Москва — футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им ещё далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. Про «Зенит» можно сказать по-другому — они станут командой номер один в России, если выиграют 10 чемпионств подряд.

Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть 10 золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак». Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».