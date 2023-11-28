Каррагер — об «Арсенале»: с такой игрой они могут и не выиграть титул

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер полагает, что «Арсенал» может лишиться шансов на победу в чемпионате Англии, если не начнёт добывать убедительные победы.

«Пока пройдена только треть пути, но я думаю, что если «Арсенал» продолжит в том же духе, если он будет таким весь сезон, то это может сказаться на их шансах на титул. Во многих матчах у «Арсенала» всё шло наперекосяк — вспомните ошибку Рамсдейла и большой шанс, который был у «Брентфорда» на выходных. Те матчи, которые заканчиваются 1:0 в вашу пользу, вполне могут завершаться 0:1 в пользу соперника», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» после 13 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Манчестер Сити» на одно очко. В 13-м туре чемпионата Англии команда Микеля Артеты обыграла «Брентфорд» 1:0.