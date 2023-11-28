«Атлетико» Мадрид продлит контракт с защитником Молиной до 2028 года

Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение пролонгировать трудовое соглашение с защитником «матрасников» Науэлем Молиной до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Действующий контракт Молины рассчитан до лета 2027 года. Аргентинский защитник перешёл в стан «Атлетико» из «Удинезе» летом 2022 года. За этот период игрок принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

После 13 туров испанской Примеры «Атлетико» набрал 31 очко и занимает третье место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.