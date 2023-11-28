Игрок «Манчестер Юнайтед» Эванс получил медаль ордена Британской империи от принца Уильяма

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс был награждён орденом Британской империи.

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«Когда я получил письмо с королевской печатью на обороте, то был немного шокирован, но в то же время это было так потрясающе. Я почувствовал огромную гордость, особенно когда увидел, что это признание моего вклада в североирландский футбол. Я осознал, что играл более 100 раз за свою страну. Так долго выступать за Северную Ирландию было невероятно. Со мной произошло так много прекрасных моментов на этом пути», — приводит слова Эванса Belfast Telegraph.

Сообщается, что торжественная церемония по этому поводу состоялась в Букингемском дворце, а награждал североирландского футболиста лично принц Уильям.

Напомним, в составе сборной Северной Ирландии Эванс провёл 104 матча, в которых отметился шестью голами.