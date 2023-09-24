Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фердинанд — об Эвансе: он является выдающимся защитником

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры защитника «красных дьяволов» Джонни Эванса в минувшем матче английской Премьер-лиги с «Бёрнли».
«Я думаю, что Джонни Эванс показал игру выдающегося защитника в матче, он очень хорошо выстраивал линию обороны команды, демонстрируя свои лидерские качества и опыт. Он определённо сыграл роль в голе и помог Бруну Фернандешу забить гол, что позволило «Юнайтед» победить.
«Это огромный результат для «Манчестер Юнайтед». В последнее время ход событий был очень негативным, и им нужно прекратить это. Три очка могут положительным образом переломить ситуацию», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, вчера, 23 сентября, в матче 6-го тура АПЛ с «Бёрнли» Эванс отдал голевую передачу на Фернандеша, который забил единственный мяч «красных дьяволов», позволивший команде тен Хага одержать победу со счётом 1:0.
- 24 сентября 2023
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