Хлусевич: поиграть в Европе — мечта. Поеду и на меньшие деньги, чем в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что мечтает играть в Европе и готов уехать в топ-клуб, даже если потеряет в деньгах.

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблён в этот клуб, его болельщиков. Меня всё устраивает в России — ну, кроме того, что нет фанатов. Допускаю ли, что больше не буду играть ни за кого в России, если уеду в Европу? Возможно. Но никогда не знаешь, куда тебя заведёт жизнь. Проведу всю карьеру в «Спартаке» — будет великолепно. Получится уехать в Европу — тоже хорошо. Пока что у меня очень много амбиций здесь, в РПЛ. Мне хочется завоевать чемпионство со «Спартаком». Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу. Я был бы очень доволен!» — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «Спартак» 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три забитых мяча.