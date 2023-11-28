Модрич не сыграет в матче ЛЧ с «Наполи» из-за повреждения, полученного в игре с «Кадисом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет принять участия в грядущем матче Лиги чемпионов с «Наполи» (29 ноября) из-за травмы, которую он получил во время минувшего тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:3). Об этом сообщает журналист Эду Агирре в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, повреждение хорватского футболиста не является серьёзным, однако тренерский штаб «сливочных» принял решение не рисковать игроком.

Напомним, 38-летний футболист был заменён на 70-й минуте встречи с «Кадисом». После замены врачи «сливочных» начали оказывать игроку необходимую медицинскую помощь на скамейке запасных.

«Реал» сыграет с «Наполи» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч начнётся в 23:00 мск.