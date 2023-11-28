Агент Обухова: вопрос продления контракта с «Оренбургом» не поднимался

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, что на данный момент переговоры с «Оренбургом» о продлении контракта с нападающим Владимиром Обуховым не ведутся.

«Пока вопрос продления контракта не поднимался. Но пока Владимир в команде, всё хорошо. Тренер на него рассчитывает, он играет и помогает «Оренбургу». Посмотрим, что будет дальше. Сейчас нужно хорошо закончить первую часть чемпионата», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Нынешний контракт 31-летнего нападающего с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В рамках Российской Премьер-Лиги в нынешней кампании Обухов провёл 12 матчей и записал на свой счёт два забитых мяча. Оренбуржцы после 16 туров занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.