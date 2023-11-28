Хлусевич — о конфликтах в «Спартаке»: вся шумиха — не в команде, а в СМИ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что в команде Гильермо Абаскаля нет никаких конфликтов.

«Влияют ли на нас разговоры о конфликтах в раздевалке? Так вся шумиха — не в команде, а в СМИ. Им нужно зацепиться хоть за что-то. Это «Спартак», самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идём дальше», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «Спартак» 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три забитых мяча.