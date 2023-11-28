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«Не стоит критиковать его». Наставник «Реала» Анчелотти поддержал тренера «Барселоны» Хави

«Не стоит критиковать его». Наставник «Реала» Анчелотти поддержал тренера «Барселоны» Хави
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту наставника «Барселоны» Хави на фоне слухов о возможном увольнении испанского специалиста.

«Критиковать Хави? Совершенно не стоит этого делать. Хави, как и я, очень хорошо знает футбол и тоже сталкивается с критикой. Иногда такое происходит, однако у Хави есть опыт для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо знает систему «Барселоны», и я думаю, что у него есть все ресурсы, благодаря которым он может улучшить положение дел», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игроки Барселоны» перестали доверять Хави и не принимают его тренерские идеи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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