«Я думал, он таких слов не знает». Бышовец — о нецензурных высказываниях Галактионова

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о словах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес судей матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» заслуживал победы. Наверное, Галактионов уже уверовал в набранные три очка. Проигрывать на последних секундах — это всегда удар ниже пояса относительно почти решённого результата. Можно говорить о срыве, но остальное мне трудно оценивать. Галактионов очень интеллигентно выглядит. Я думал, он таких слов не знает. Сказал в сердцах, себя трудно сдерживать в таких случаях», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.