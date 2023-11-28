«ПСЖ» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Игру обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «Боруссия» (семь очков — первое место) и «Милан» (пять очков — третье место).