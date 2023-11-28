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Стало известно, кто может заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Стало известно, кто может заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны»
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Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с назначением Гарсии Пимьенты на пост главного тренера команды. Об этом сообщает TodoFichajes.

По сведениям источника, «Барселона» в ближайшее время может уволить наставника команды Хави, если результаты и игра каталонцев не станут лучше. В этом случае первым кандидатом на замену испанского специалиста окажется Пимьента, который сейчас возглавляет «Лас-Пальмас». Отмечается, что руководителям сине-гранатовых нравится стиль игры, который Гарсия прививает клубу из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

«Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У каталонцев 31 очко после 14 туров.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контрактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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