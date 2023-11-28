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Стали известны финалисты юношеского чемпионата мира по футболу

Стали известны финалисты юношеского чемпионата мира по футболу
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Завершились два полуфинальных матча юношеского чемпионата мира до 17 лет. В первом противостоянии игрового дня встречались команды Аргентины и Германии. Матч получился драматичным — основное время завершилось ничейным исходом (3:3). При этом аргентинцы ушли от поражения на 90+7-й минуте. В серии пенальти немцы были удачливее — 4:2.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник. 11:30 МСК
Аргентина U17
Окончен
3 : 3
2 : 4
Германия U17
0:1 Бруннер – 9'     1:1 Руберто – 36'     2:1 Руберто – 45+4'     2:2 Бруннер – 58'     2:3 Моэрстедт – 69'     3:3 Руберто – 90+7'    

Ещё в одном полуфинальном матче Франция встречалась с Мали. «Трёхцветные» после пропущенного гола на 45+4-й минуте смогли забить дважды во второй половине игры и одержать волевую победу — 2:1.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник. 15:00 МСК
Франция U17
Окончен
2 : 1
Мали U17
0:1 Диарра – 45+4'     1:1 Тити – 56'     2:1 Бунеб – 69'    
Удаления: нет / Саного – 55'

Таким образом, в финале турнира Франция сыграет с командой Германии. Встреча состоится в субботу, 2 декабря. Начало игры в 15:00 мск.

В матче за третье место малийцы сразятся с аргентинцами. Встреча состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры в 15:00 мск. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

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