Стали известны финалисты юношеского чемпионата мира по футболу

Завершились два полуфинальных матча юношеского чемпионата мира до 17 лет. В первом противостоянии игрового дня встречались команды Аргентины и Германии. Матч получился драматичным — основное время завершилось ничейным исходом (3:3). При этом аргентинцы ушли от поражения на 90+7-й минуте. В серии пенальти немцы были удачливее — 4:2.
Ещё в одном полуфинальном матче Франция встречалась с Мали. «Трёхцветные» после пропущенного гола на 45+4-й минуте смогли забить дважды во второй половине игры и одержать волевую победу — 2:1.
Таким образом, в финале турнира Франция сыграет с командой Германии. Встреча состоится в субботу, 2 декабря. Начало игры в 15:00 мск.
В матче за третье место малийцы сразятся с аргентинцами. Встреча состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры в 15:00 мск. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.
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