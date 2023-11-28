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Хлусевич: судейских ошибок в РПЛ стало меньше

Хлусевич: судейских ошибок в РПЛ стало меньше
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уровне судейства в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Как прошла встреча игроков «Спартака» с Мажичем (глава департамента судейства РФС. — Прим. «Чемпионата»)? Мы пообщались, нам задавали вопросы. Рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, жёлтые карточки… Теперь споров станет ещё больше (смеётся).

В принципе, и до этой встречи было всё понятно. Просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному. Порой кажется, что рука была, а пенальти нет. Потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить! Тем более что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются.

Как оценю уровень судейства в первом круге? Плохо, потому что получил первую красную карточку в карьере (смеётся). На самом деле всё нормально. Все ошибаются — и мы, и арбитры. Но есть ощущение, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше.

Надеюсь, что рефери из Саудовской Аравии повысят уровень судейства. РФС старается, чтобы наши арбитры тоже получали международный опыт. Это хорошо, так и должно быть. Интересная практика», — приводит слова Хлусевича «Спорт-экспресс».

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