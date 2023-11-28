Тен Хаг: в скором будущем Пельистри должен стать игроком стартового состава «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике своей команды Факундо Пельистри.

«Пельистри в ближайшем будущем должен стать игроком стартового состава и сделать шаг вперёд в своём игровом прогрессе. Он должен с достоинством пройти путь от игрока скамейки запасных до игрока стартовой обоймы. Посмотрим, насколько быстро пройдёт этот процесс» — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Пельистри выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.