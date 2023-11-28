«Лацио» уверенно обыграл «Селтик» в матче ЛЧ благодаря дублю Иммобиле

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались итальянский «Лацио» и шотландский «Селтик». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Лацио» уверенно переиграл соперника — 2:0.

Римляне долго не могли отправить мяч в ворота «Селтика». Подопечные Маурисио Сарри вышли вперёд только на 82-й минуте после гола форварда Чиро Иммобиле. Спустя три минуты нападающий оформил дубль и установил окончательные цифры на табло — 2:0.

Таким образом, «Лацио» набрал 10 очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы E. «Селтик» с одним очком находится на четвёртой строчке в таблице квартета. В группе E также выступают «Атлетико» (восемь очков — второе место) и «Фейеноорд» (шесть очков — третье место). Они сразятся друг с другом в сегодняшнем вечернем матче.