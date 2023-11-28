IFAB может ввести 10-минутные удаления в следующем сезоне АПЛ

Правление Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) дало принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, IFAB может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьёзны для предупреждения.

Одним из примеров, приведённых во время встречи во вторник, стало грубое нарушение правил итальянского защитника Джорджио Кьеллини на игроке сборной Англии Букайо Саке в последнем финале чемпионата Европы, что закончилось лишь жёлтой карточкой.

Напомним, ранее IFAB обдумывала введение 10-минутного удаления за оскорбление игроком судьи. Также рассматривалась возможность разрешить подходить к арбитру только капитану команды. Это существенно повлияет на действующий регламент, согласно которому судья матча может показать карточку, если два игрока или более окружают его в знак протеста.