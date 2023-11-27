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VAR в ближайшее время может рассматривать вторые жёлтые карточки, штрафные и угловые

VAR в ближайшее время может рассматривать вторые жёлтые карточки, штрафные и угловые
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Система видеопомощи арбитрам (VAR) в ближайшее время может начать рассматривать вторые жёлтые карточки, штрафные и угловые удары, сообщает The Times.

По информации источника, в ближайшее время правление Международной футбольной ассоциации (IFAB) проведёт деловую встречу в Лондоне 28 ноября. На повестке дня – более широкие обязанности VAR. Однако итоговое решение будет принято не раньше марта 2024 года.

При этом переговоры о расширении полномочий VAR вызывают сомнения, ведь новые просмотры эпизодов приведут к более длительным задержкам на матчах.

Напомним, ранее IFAB обдумывала введение 10-минутного удаления за оскорбление игроком судьи. Также рассматривалась возможность разрешить подходить к арбитру только капитану команды. Это существенно повлияет на действующий регламент, согласно которому судья матча может показать карточку, если два или более игроков окружают его в знак протеста.

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