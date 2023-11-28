В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте форвард «Ньюкасла» Александер Исак вывел гостей вперёд.

В матче первого круга группового этапа между этими командами победу со счётом 4:1 одержали англичане.

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «Боруссия» (семь очков — первое место) и «Милан» (пять очков — третье место).