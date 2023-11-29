«Милан» — «Боруссия»: Байно-Гиттенс вывел «шмелей» вперёд

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте матча нападающий «Милана» Оливье Жиру не смог реализовать пенальти. Спустя четыре минуты «Боруссия» вышла вперёд благодаря голу Марко Ройса. Однако ещё до перерыва хозяева смогли отыграться. Отличился вингер Самуэль Чуквезе. На 58-й минуте «Боруссия» снова вышла вперёд. Голом отметился Джейми Байно-Гиттенс — 2:1.

«Боруссия» набрала семь очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Милан с пятью очками находится на третьей строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «ПСЖ» (шесть очков — второе место) и «Ньюкасл Юнайтед» (четыре очка — четвёртое место).