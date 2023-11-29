Футболист «Химок» Терехов назвал имя лучшего игрока Первой лиги

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком Мелбет Первой лиги.

«Кто лучший игрок ФНЛ? Думаю, Саша Руденко. Как минимум среди форвардов очень сильно выделяется. По забитым мячам он уступает Окоронкво, но по набору качеств это очень сильный футболист», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Воспитанник «Спартака» Руденко выступает за подмосковные «Химки» с февраля 2022 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 18 матчах Первой лиги, в которых смог забить семь голов и отдать три результативные передачи.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Руденко в € 750 тыс.