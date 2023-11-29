«Боруссия» уверенно обыграла «Милан» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Боруссия» уверенно разобралась со своим соперником — 3:1.

На шестой минуте матча нападающий «Милана» Оливье Жиру не смог реализовать пенальти. Спустя четыре минуты «Боруссия» вышла вперёд благодаря голу Марко Ройса. Однако ещё до перерыва хозяева смогли отыграться. Отличился вингер Самуэль Чуквезе. На 59-й минуте «Боруссия» снова вышла вперёд. Голом отметился Джейми Байно-Гиттенс. Спустя 11 минут форвард гостей Карим Адейеми установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «Боруссия» набрала 10 очков после пяти матчей группового этапа и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» с пятью очками находится на четвёртой строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «ПСЖ» (семь очков — второе место) и «Ньюкасл» (пять очков — третье место).