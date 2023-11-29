Экс-игрок «Краснодара» Враньеш: обидно за сборную Боснии, ведь Украину жалеет весь мир

Бывший футболист «Краснодара», «Томи» и «Алании» Огньен Враньеш поделился мнением о результатах жеребьёвки стыковых матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года, по итогам которой национальная команда Боснии и Герцеговины сыграет со сборной Украины.

«Знаете, в чём величайшая трагедия? Украину поддерживает весь мир, её жалеют… Вспомните Евровидение – все знали, что Украина должна победить.

Мне жаль Боснию, я всем сердцем играл за эту сборную. Желаю им удачи, но из-за своей игры они уже долгое время не выходят на большие турниры. Слежу за сборной, но половины игроков не знаю, понятия не имею, откуда их взяли» – сказал Враньеш в интервью на YouTube-канале Psihokast.

Напомним, в рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, а 26 марта состоятся три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии. Ранее был оглашён состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.