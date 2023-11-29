Футболист «Шахтёра» рассказал о стычке с игроками «Антверпена» после матча Лиги чемпионов

Защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь прокомментировал стычку с футболистами «Антверпена» после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Там их 11-й номер подошёл к Азарову, начал ему кричать на английском очень нехорошие слова. Был Янссен, снова что-то хотел, скакал. Но я их понимаю – они вылетели, не набрали ни одного очка, хотели как-то нас провоцировать, испортить настроение. У нас еще важный матч, нужно было контролировать эмоции», — приводит слова Бондаря ua.tribuna.com.

«Шахтёр» набрал девять очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н и гарантировал себе место в еврокубковой весне. «Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.