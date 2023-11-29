Сын Диего Симеоне признался, что не хотел бы играть под руководством своего отца
Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне ответил на вопрос, хотел бы он играть под руководством своего отца, главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
«К счастью, впереди у меня ещё много лет карьеры, и я надеюсь, что однажды перееду в Испанию. Надеюсь, что однажды, когда я захочу повидать своего отца, мне не придётся лететь на самолете (смеётся).
Я бы не хотел переходить [к нему в команду], потому что сложно влиться в состав, когда тренером является твой отец. Если они захотят обсудить тренера, а я буду рядом… Не знаю. Тяжело влиться в команду, если ты сын тренера. Возможно, для тренера эта ситуация проще: если сын играет хорошо, пускай выходит на поле, если нет — то нет», — приводит слова Симеоне-младшего Marca.
Комментарии