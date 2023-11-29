Гвардиола — о победе над «Лейпцигом»: я очень доволен реакцией команды в концовке
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосем Гвардиола высказался о победе над «РБ Лейпцигом» (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и выходе в 1/8 финала турнира.
«Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет. Мы слишком часто уступали в оборонительной игре. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали.
Нам нужно было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Мы первые в группе, и я очень доволен реакцией команды в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом», — приводит слова Гвардиолы BBC.
После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в группе G с 15 очками с «Лейпцигом» (9 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).
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