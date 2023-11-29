Билялетдинов: «Балтика» очень колючая команда. Ничья – хороший результат для «Локомотива»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» — «Локомотив». Игра завершилась со счётом 2:2, железнодорожники спаслись от поражения на последних минутах игры.

«Если честно, совсем не удивлён игрой в Калининграде. Всем понятно, что «Локомотив» умеет играть гораздо быстрее и качественнее. Но даже сегодняшних скоростей хватило для ничейного результата. «Балтика» — очень колючая и сложная команда, против них всегда тяжело. Такая цепкость и желание заслуживают уважения. «Локо» играл прогрматично и не особо задавливал хозяев за исключением концовки игры. Ничья в гостях на тяжёлом поле — хороший результат для «Локомотива». Ответная игра будет уже в Москве. Уверен, всё будет уже по другому. Если «Локо» сыграет своим основным составом, то однозначно пройдёт «Балтику», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.