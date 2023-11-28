Сменщик Дзюбы мощно выстрелил в Кубке России! «Локо» спасся в битве с командой Игнашевича

Опять в матче с участием железнодорожников всё решилось в компенсированное время.

В первом матче четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ «Балтика» и «Локомотив» сыграли результативную ничью – 2:2. Ответная встреча в Москве состоится уже в 2024 году – 12 марта.

Стартовый состав «Локомотива», в отличие от «Балтики», был более близок к тому, что использовался в последнем туре РПЛ. Михаил Галактионов поменял вратаря Лантратова на Гильерме, не оказалось в основе и трёх полевых игроков – Митая, Глушенкова и Дзюбы. Вернулся после дисквалификации Тикнизян, получил шанс автор дубля в Самаре Жемалетдинов, а на острие появился летний новичок Сулейманов. Главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич сделал пять перестановок, выпустив с первых минут в том числе центрбека Жирова.

«Локомотив» едва не забил уже через 20 секунд – фактически после розыгрыша с центра поля! Жиров неудачно скинул мяч головой на Сулейманова, но центрфорвард загубил момент. Джанаев в этом эпизоде попал коленом в соперника, тем не менее судья Сергей Чебан не посчитал контакт основанием для назначения пенальти. На поле сразу стало горячо. Кстати, газон и вообще условия, в которых проходил матч, совершенно не напоминали те, что были в день встречи «Балтики» со «Спартаком». Сегодня болельщикам показали настоящий футбол, а не хоккей или фигурное катание. «Балтика» попробовала попрессинговать, но потом села в оборону средним блоком и за счёт схемы 5-4-1 перекрывала москвичам возможность атаковать флангами – очевидно, Игнашевич не забыл, как Пиняев в РПЛ разорвал левый фланг обороны во главе с Фернандесом.

Команда Галактионова имела игровой и территориальный перевес, а Пиняев всё же проявил себя. С его перехвата и паса началась атака, которая завершилась голом Миранчука, однако хавбек поспешил – залез в офсайд, и взятие ворот отменили. На 16-й минуте Пиняев ловко проскочил между двоих, после чего у него выбили мяч. На этом момент не закончился: «Локо» забрал подбор, Ненахов выполнил хороший кросс, и Сулейманов продавил в штрафной Радмановаца и забил. Первый тайм «Локо» выиграл со счётом 1:0, а «Балтика» создавала напряжение в штрафной Гильерме, как правило, только со стандартов и забросов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После перерыва игра раскрылась, «Балтика» поддавила, и стало много эпизодов с быстрыми переходами мяча. У «Локомотива» было пространство, но один только Миранчук три-четыре раза терял мяч и организовывал ответные атаки на собственные ворота. Галактионов тут же поменял Антона. Нападение «Балтики», в свою очередь, усилил Мусаев, с появлением которого команда Игнашевича начала более-менее опасно бить в створ ворот Гильерме.

По такой игре «Балтика» рано или поздно должна была забить или как минимум создать несколько стопроцентных моментов. Команда Игнашевича, как любит и умеет, разрывала на флангах, и в конце концов с правого пришёл ответный гол. Прошла передача в штрафную из-под Тикнизяна, а от прерывавшего пас Баринова мяч отскочил прямо на ногу Аванесяна. Хавбека «Балтики» оставили свободным в штрафной – и тот пробил Гильерме.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Команда Галактионова, пропустив гол, «поплыла» – всего через пять минут «Балтика» забила второй мяч. Наконец-то принесли хозяевам успех их опасные стандарты. Бистрович классно исполнил угловой, положив мяч в нужную точку, а Гассама выиграл воздух у защитников «Локо».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Только при счёте 2:1 железнодорожники снова перевели игру на половину поля «Балтики». Команда Игнашевича опустила линии, чтобы сохранить добытое преимущество. «Локомотив» по большому счёту провалил второй тайм. По статистике ударов по воротам калининградцы в два раза превзошли москвичей – 14:8 (в створ – 6:5).

Тем не менее в компенсированное время железнодорожники спаслись. Навал завершился голом Сулейманова с подбора.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ох уж эти концовки в исполнении команды Галактионова!