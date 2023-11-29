Ширер — об игре «Ньюкасла» с «ПСЖ»: из-за отвратительного решения всё пошло насмарку

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал работу арбитров на матче группового этапа Лиги чемпионов между «сороками» и «ПСЖ» (1:1).

«Превосходная игра каждого футболиста «Ньюкасла» на выезде. Из-за отвратительного решения (арбитров. — Прим. «Чемпионата») всё пошло наперекосяк. «Ньюкасл», вы молодцы», — написал Ширер в социальной сети X (бывший Twitter)

В концовке матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» футболист парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать передачу и попал в защитника Валентино Ливраменто, мяч отскочил англичанину в локоть. Главный арбитр Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, назначил пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.