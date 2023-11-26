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Клопп высказался о конфликте Гвардиолы с Нуньесом после матча чемпионата Англии

Клопп высказался о конфликте Гвардиолы с Нуньесом после матча чемпионата Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о конфликте главного тренера «Манчестер Сити» (1:1) Хосепа Гвардиолы с нападающим мерсисайдцев Дарвином Нуньесом после матча 13-го тура АПЛ.

«Я не уверен, что я тот, кто должен это объяснять, потому что я абсолютно не участвовал в происходящем. Удивительно. Я люблю их обоих, поэтому я пытался успокоить ситуацию, не зная на 100 процентов, что произошло, потому что я не понимал ни слова. Это эмоции. Хосеп хочет, мы хотим победить. Мы оба не выиграли, поэтому никто по-настоящему не счастлив», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, после финального свистка Нуньес сперва подошёл к Гвардиоле, чтобы пожать ему руку, но сразу после этого они стали эмоционально что-то высказывать друг другу. Оттащил Нуньеса от Гвардиолы именно Клопп.

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