Вратарь «Ростова» Медведев: у меня заканчивается контракт? Не думаю об этом

Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал возможность продления контракта с жёлто-синими.

«У меня контракт ещё на полгода. Моё дело — выходить, тренироваться, играть. Дальше уже всё зависит от клуба. Я об этом не думаю. Сейчас в оставшихся играх надо взять максимум очков. Контракт у меня заканчивается не завтра. Мыслей об этом нет. Дай бог, всё получится. Я очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Медведева издание «РБ Спорт».

28-летний Медведев является воспитанником «Зенита-Ижевск». В нынешнем сезоне вратарь провёл только один матч за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги — с «Пари НН» 26 ноября. Он отстоял эту встречу на «ноль». Также на счету Медведева четыре игры в Фонбет Кубке России.