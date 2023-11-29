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Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»

Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Сокола»
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Российский специалист Денис Бояринцев покинул должность главного тренера саратовского «Сокола». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева

Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Сокола».

«Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков. Саратовская команда одержала последнюю победу в Первой лиге 2 сентября в матче с астраханским «Волгарём» (2:1). После этого серия подопечных Дениса Бояринцева составила 12 матчей без побед.

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