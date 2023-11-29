Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Галатасарая»: наша цель — выйти из группы Лиги чемпионов

Тренер «Галатасарая»: наша цель — выйти из группы Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Это очень особенный матч для нашего клуба — и финансово, и эмоционально. Такие матчи чрезвычайно важны для турецкого футбола. Если выиграем, у нас будут прекрасные шансы.

Наша цель — выйти из группы. «Юнайтед» поменялся и стал лучше по сравнению с нашим первым матчем. В шести последних турах Премьер-лиги у них пять побед. Наша задача — победить. Надо показать хороший футбол и добиться победы», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Последний шанс «МЮ» зацепиться за плей-офф ЛЧ? Сложнейший матч для команды тен Хага! LIVE
Live
Последний шанс «МЮ» зацепиться за плей-офф ЛЧ? Сложнейший матч для команды тен Хага! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android