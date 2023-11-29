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«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе « Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на четвёртой строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.