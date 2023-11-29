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«Реал» — «Наполи»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Наполи».

«Реал» набрал 12 очков в 4 матчах группового этапа. «Королевский клуб» возглавляет турнирную таблицу группы С. «Наполи» (7 очков) занимает второе место в квартете. На третьей строчке — португальская «Брага» (3). Замыкает таблицу группы «Унион» (1).