«Реал» — «Наполи». Беллингем и Кварацхелию нельзя сравнивать

Хвича очень хорош, но побивший рекорд Криштиану Роналду англичанин — это совсем другой уровень.

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонберт» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.82. Успех неаполитанцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» 29 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Реал» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» (29.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 29 ноября состоится восемь встреч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами «Реал» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 11 матчах в чемпионате Испании «сливочные» потерпели только одно поражение — в дерби с «Атлетико» (1:3) на выезде. Вничью они сыграли с «Севильей» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0). Пропустили подопечные Карло Анчелотти только девять мячей — меньше всех, а забили — 31.

Также «сливочные» преуспевают в Лиге чемпионов. Сначала они обыграли «Унион» (1:0) и как раз «Наполи» (3:2), а затем дважды победили «Брагу» (2:1 и 3:0). Мадридцы уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Для того чтобы выиграть группу, им достаточно не проиграть в грядущем матче.

Ко встрече «Реал» подходит в ослабленном виде. В лазарете пребывают сразу семь футболистов — Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор. Впрочем, Анчелотти вряд ли устроит ничья с неаполитанцами. Несмотря на эпидемию травм, на последнем отрезке сезона «галактикос» набрали шикарный ход.

На подъёме находятся Джуд Беллингем и Родриго. Англичанин побил уникальный рекорд, который ранее принадлежал Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано. Он забил 14 голов в первых 15 матчах в футболке мадридского «Реала». Также хавбек отдал три результативные передачи.

Бразилец, в свою очередь, набрал сразу девять очков по системе «гол+пас» в последних трёх матчах за «сливочных». Забив по одному мячу во встрече с «Брагой» (3:0), Родриго и Винисиус Жуниор превзошли достижение легендарного Роберто Карлоса и стали лучшими бразильскими игроками «Реала» по голам в Лиге чемпионов. На их счету по 17 мячей.

«Наполи» далеко не так стабилен, как мадридский «Реал». Ещё с конца прошлого сезона команду прилично штормит. Назначение Руди Гарсии на должность главного тренера себя не оправдало, поэтому он был уволен, а его место занял Вальтер Мадзарри.

В 13 играх в чемпионате Италии неаполитанцы одержали только семь побед. Причём практически все они были добыты во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Исключением является встреча с занимающей седьмую строчку «Аталантой» (2:1).

Бергамаски смотрелись на порядок предпочтительнее, чем «Наполи», особенно во втором тайме. Они чаще владели инициативой, опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов. Выиграл «Наполи» за счёт гола Хвичи Кварацхелии и грубой ошибки голкипера «Аталанты» Марко Карнесекки. Вратарь крайне неудачно вынес мяч от ворот.

Для Кварацхелии забитый в игре с «Аталантой» гол стал четвёртым в этом сезоне в Серии А. Также он отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов статистика у грузина менее привлекательная. В четырёх встречах группового этапа он отметился лишь одним голевым пасом.

Неаполитанцы с минимальным перевесом победили «Брагу» (2:1) и пребывающий в жутком кризисе «Унион» (1:0). Также они на домашнем стадионе сыграли с «железными» вничью — 1:1. Для «Униона» матч стал 14-м подряд без побед во всех официальных турнирах.

На «Сантьяго Бернабеу» у мадридцев есть все шансы уверенно обыграть таких неаполитанцев. Поставить на победу «Реала» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Четыре из пяти очных встреч закончились именно так. В другой, ещё в далёком 1987 году, неаполитанцы сумели зацепиться за ничью, но то было в Неаполе и так давно. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы в этом сезоне только один раз потеряли очки — сыграли вничью с «Райо Вальекано».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» 29 ноября 2023 года

«Реал» несёт серьёзные кадровые потери, но, даже несмотря на это, демонстрирует потрясающий футбол, много забивает и побеждает. Беллингем и Родриго делают результат. «Сливочные» не знают поражений уже на протяжении 11 матчей. Полагаем, на домашней арене они обыграют «Наполи» и забьют не менее двух мячей. Гости по-прежнему находятся в поисках себя. Во встречах с сильными соперниками они много пропускают и регулярно теряют очки. На победу «Реала» и тотал больше 1.5 мяча в «Фонбет» дают 2.05, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

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