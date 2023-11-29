Юрий Сёмин: премию «Первая пятёрка» я бы отдал Тюкавину

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин объяснил, почему бы отдал приз лучшему молодому российскому футболисту «Первая пятёрка» нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Премию «Первая пятёрка» я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча для своей команды. Он прирождённый нападающий и бомбардир. У него есть сила, понимание игры, хорошо себя чувствует внутри штрафной площади. Всё это про Тюкавина», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником московского «Динамо». За основную команду нападающий выступает с января 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.