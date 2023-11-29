Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2023» лучшему молодому игроку года в России

Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2023», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В список номинантов вошли 16 игроков из РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).

Мария Жаркова, президент Детской футбольной лиги, которая является учредителем премии, высказалась о выборе кандидатов в 2023 году.

«В 2023 году лучший молодой игрок РПЛ будет выбираться уже в 21-й раз. Мы очень рады тенденции, которая наблюдается в последние годы: молодых футболистов, играющих в командах Премьер-Лиги на регулярной основе, становится всё больше. Именно поэтому и список номинантов такой обширный. Для кого-то из претендентов, возможно, это пока аванс. Но мы надеемся, что это даст им дополнительную мотивацию», — приводит слова Жарковой официальный сайт ДФЛ.

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.