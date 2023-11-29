Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оренбург» — «Спартак»: гости остались в меньшинстве после удаления Рябчука на 40-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова.

Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти.

«Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).