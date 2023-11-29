Милорад Мажич присутствует на матче Кубка России «Оренбург» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич присутствует на первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» — «Спартак» (1:0), который проходит в данный момент.

В этом матче игрок московской команды Олег Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил футболиста соперников Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. В эти минуты идёт второй тайм. «Оренбург» впереди — 1:0.

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один.