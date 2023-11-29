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«Интер» может подписать полузащитника Наитана Нандеса на правах свободного агента

«Интер» может подписать полузащитника Наитана Нандеса на правах свободного агента
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«Интер» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Кальяри» Наитана Нандеса в качестве свободного агента. Об этом сообщает Montevideo.com.

По информации источника, уже в январе хавбек может подписать предварительное соглашение с миланским клубом. Уругваец заинтересован в переходе в один из грандов итальянского футбола.

Нандес выступает за «Кальяри» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о готовности «Интера» продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

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