Агент Мхитаряна сообщил о готовности «Интера» продлить контракт с хавбеком

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, высказалась о возможном продлении контракта своего клиента.

«Мы с Генрихом готовы заключить новый контракт с «Интером». Речь идёт только о согласовании финальных деталей нового соглашения, после чего всё будет окончательно решено и скреплено подписями сторон», — приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне армянский полузащитник провёл за «нерадзурри» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.