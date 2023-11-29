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Источник: арбитра матча «ПСЖ» — «Ньюкасл» Квятковского отстранили из-за спорного пенальти

Источник: арбитра матча «ПСЖ» — «Ньюкасл» Квятковского отстранили из-за спорного пенальти
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Арбитра матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) Томаша Квятковского отстранили от игры «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург», которая пройдёт 29 ноября, сообщает TVP Sport.

Квятковски отвечал за систему VAR. На 90+6-й минуте футболист парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать передачу и попал в защитника Валентино Ливраменто. Мяч отскочил от корпуса англичанина в его локоть. Главный арбитр Шимон Марциняк, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти на 90+7-й минуте при счёте 1:0 в пользу англичан. Уже через минуту Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый.

После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.

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