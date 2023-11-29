Форвард «Ростова» Голенков: в Чехии мне не на что было жить и негде готовить

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о финансовых условиях выступления за чешский футбольный клуб «Сигма».

«Когда я переходил в «Сигму», мне просто копировали контракт, который был в «Крыльях». Хотя было новое предложение от «Крыльев», других команд побольше в разы. Но я остался на той же зарплате, какая была при переходе из молодёжки. Зарплаты в «Сигме» небольшие – у меня была как раз одна из самых высоких.

Там документы сделать не могли, заявить, платить по контракту. В Чехии мне не на что было жить – приходил в офис, они мне давали какую-то часть на питание. В итоге недосчитался полторы-две зарплаты.

Сколько мне надо, чтобы прожить месяц? Тысяч 100 рублей, если живёшь один. С девушкой расходы растут. Но я очень люблю путешествовать и узнавать что-то новое, в основном расходы идут на дорогу, развлечения. Нам дали три дня выходных – я поехал в горы в Архыз. В прошлую паузу летал в Стамбул, рассматривал Ереван.

В Европе ценник на всё существеннее. В «Сигме» не было базы – мне снимали ужасный отельчик без кухни, хотя мне надо было как-то готовить, питаться. Там 100 тысяч не хватало даже на элементарные расходы», — приводит слова Голенкова Metaratings.ru.