Голенков: отличие Карпина от Осинькина? У одного больше дисциплины, а у другого — свободы

Нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнил главного тренера своей команды Валерия Карпина с наставником «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным.

«Чем Карпин отличается от Осинькина? Прежде всего, они оба очень много времени уделяют тактике. По рассказам знаю, что больше всех в Премьер-Лиге. У Карпина больше дисциплины и в тренировках, и в играх, и в жизни, а у Осинькина больше свободы.

Ребята, которые в «Ростове» дольше меня, говорят, что Валерий Георгиевич изменился после сборной в тактическом плане. Также отмечу, что Карпин – хороший психолог», — приводит слова Голенкова Metaratings.

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 16 матчей. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке, имея 26 очков в активе.